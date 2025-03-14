Вингер Барселоны требует улучшенный контракт от клуба на фоне интереса Манчестер Сити

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Вингер "Барселоны" Рафинья, на фоне интереса со стороны "Манчестер Сити", выдвинул требование к каталонскому клубу по улучшению условий своего контракта. Об этом сообщает издание El Nacional.

Рафинья решил воспользоваться ситуацией и требует от "Барселоны" значительного повышения заработной платы, чтобы стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. По информации источника, бразилец хочет получать по новому контракту 14 миллионов евро.

Вингер в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 27 голов и отдал 19 ассистов.

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