Оскар Де Ла Хойя хочет устроить поединок Сепеды с Беринчиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Уильям Сепеда

Оскар Де Ла Хойя, промоутер мексиканца Уильяма Сепеды (31-0, 27 КО), заявил, что собирает устроить бой своего клиента с чемпионом мира по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком (19-0, 9 KO).

«Я думаю, что мы пойдем по пути WBO, где титул у Беринчика. Это не самый простой бой для Сепеды, но это самый простой бой за титул. Это будет отличный бой, который понравится болельщикам. Он выведет Уильяма на новый уровень. А потом мы займемся унификациями… Шакур Стивенсон и все остальные парни», – сказал Де Ла Хойя.

Отметим, что Уильям Сепеда этой ночью в третьем раунде нокаутировал американца Джованни Кабреру (22-2, 7 КО).

Ранее сообщалось, что чемпион WBA Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) и обладатель титула IBF Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) ведут переговоры о проведении объединительного поединка до конца года. Также была информация, что Ломаченко согласился уступить Джервонте право на бой с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО).

sport.ua