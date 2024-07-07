Сколько призовых получили чемпионы НХЛ за победу в Кубке Стэнли? Все о деньгах финала плей-офф

Стали известны доходы хоккеистов «Флориды» за победу в Кубке Стэнли

Хоккеисты «Флориды» завоевали Кубок Стэнли. Фото USA Today Sports Разобрались в финансах и ТВ-рейтингах.

Пока «Флорида Пантерз» смакует первую в истории команды победу в Кубке Стэнли-2024, «СЭ» подводит экономические итоги финала плей-офф. Рассказываем, сколько заработали хоккеисты и ТВ-компании от этой легендарной серии, а также как она повлияет на финансовое будущее всей лиги и конкретно нового чемпиона НХЛ.

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Сколько заработали игроки?

В 2020-м профсоюз хоккеистов НХЛ (NHLPA) и владельцы клубов договорились подписать новое Коллективное соглашение. Оно будет действовать до конца сезона-2025/26, и если договор не будет продлен, то можно ожидать нового локаута.

В новой версии соглашения, помимо размера потолка зарплат и размера эскроу, есть пункт о призовых за регулярный чемпионат. Обычно в североамериканских лигах это небольшие суммы в сравнении с их доходами за год. Так, в завершившемся сезоне НХЛ-2023/24 призовой фонд составил 22,18 миллиона долларов.

В регулярке премиальные получили лишь «Рейнджерс» — 859,4 тысячи долларов за Кубок Президента. В плей-офф призовые достались всем 16 участникам в разной пропорции. Чем дальше проходила команда, тем больше ей было положено денег.

«Эдмонтон» и «Флорида», добравшись до финала Кубка Стэнли-2024, получили по 3,78 миллиона долларов. Еще дополнительно 2,76 выделено для победителя серии. То есть команда Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко выручила 6,54 миллиона. Согласно Коллективному соглашению эти деньги с большой вероятностью отойдут игрокам.

NHLPA не регулирует, как именно «Флорида» должна поступить с деньгами, но обычно призовые достаются хоккеистам. Это решают в клубе. В среднем на состав хоккеисты «Пантерз» могут получить по 242 тысячи долларов. По нынешнему курсу это чуть более 20 миллионов рублей.

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Однако в истории лиги были случаи неравномерного распределения призовых. Например, один из игроков анонимно рассказал The Athletic, что не получил ни цента за победу в Кубке Стэнли. Сезон и команда не называются. Тренерский штаб и генменеджер решили выдать больше денег лидерам команды. А пожаловавшийся хоккеист играл на контракте новичка и провел не весь плей-офф.

В других лигах Северной Америки призовые побольше. Так, футболисты из «Канзас Сити Чифс» заработали за победу в плей-офф НФЛ по 338 тысяч долларов. Однако в ростере клуба было 53 человека. В МЛБ бейсболисты чемпиона — «Тексас Рейнджерс» — заработали по 506 тысяч долларов призовых. А баскетболисты из «Бостон Селтикс», выиграв сезон в НБА, по оценке The Athletic, могут претендовать на 800 тысяч.

В будущем призовые за победу в Кубке Стэнли могут возрасти, так как они отчасти привязаны к доходам лиги. От них же зависит и потолок зарплат. В следующем сезоне ожидается рост на 4,5 миллиона долларов (с 83,5 до 88 млн). То есть экономика клубов НХЛ растет. Еще одно подтверждение этому — выручка бродкастеров.

Сколько заработала лига?

Основные источники дохода НХЛ — это продажа билетов и ТВ-прав. Сейчас они принадлежат Disney (ESPN и ABC) и Warner Bros. Discovery (TNT Sports). В завершившемся сезоне по условиям контракта матчи финальной серии были показаны по ABC. В следующем транслировать будет уже TNT.

За счет большего охвата у ABC (это один из главных федеральных каналов США) ТВ-рейтинги заметно увеличились. Седьмой матч финала в стране посмотрели 7,66 миллиона человек — лучший показатель для хоккея за пять лет. Более того, это рекордные рейтинги для финалов без команд из «Большой шестерки».

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А в среднем финальную серию смотрели 4,2 миллиона, что на 58% больше, чем в прошлом сезоне. И на 9% больше, чем в финале Кубка Стэнли-2022, который также показывался на федеральном канале в США. В Канаде седьмой матч посмотрели 8,64 миллиона зрителей — почти каждый пятый житель страны.

В итоге финал принес большие деньги бродкастерам. По информации Sportico, Disney выручил 12,4 миллиона долларов за последние три игры серии. А общий доход от рекламодателей может достигнуть 25. Это фундамент будущего: успешный сезон станет хорошим фактором при заключении нового ТВ-соглашения.

Чем дороже ТВ-контракт, тем больше потолок зарплат — формула простая. Однако до показателей других американских лиг НХЛ очень далеко. Так, Disney недосчитался огромных 145 миллионов долларов из-за скорой победы баскетбольного «Бостона» в финале плей-офф НБА над «Далласом».

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И нынешние ТВ-рейтинги — далеко не предел. Они были установлены в матчах «Флориды» и «Эдмонтона». Это не команды из «Большой шестерки» или других крупных городов США. Если бы в финал Кубка Стэнли-2024 пробились «Рейнджерс» и «Даллас», можно было бы ожидать рекордных показателей в истории.

Героизм «Эдмонтона» в серии принес дополнительные деньги лиге. Возможно, что благодаря Коннору Макдэвиду и партнерам потолок зарплат уже через год увеличится еще на несколько тысяч долларов.

Аналогично и с игроками «Флориды». Потолок зарплат зависит от дохода всех 32 команд. Долгое время «Пантерз» были одной из самых малоприбыльных франшиз в лиге. Но в последние годы ситуация стала меняться, а теперь она будет кардинально иной.

Фото USA Today Sports

Сколько заработала «Флорида»?

Клубы НХЛ не раскрывают финансовые отчетности, так как все являются частными. Такая же ситуация и в других лигах, за исключением НФЛ. Там есть одна общественная команда — «Грин Бэй», — из-за чего вся подноготная лиги становится известной.

Поэтому и сейчас, и в будущем реально оценить экономическую важность победы в Кубке Стэнли для «Флориды» будет проблематично. Есть только оценки, и их ежегодно публикует Forbes. В последнем рейтинге The Business of Hockey-2023 «Пантерз» находились лишь на 29-м месте из 32.

Бренд оценивался в 775 миллионов долларов. Ниже в рейтинге были лишь «Коламбус», «Баффало» и уже переехавшая «Аризона». Доход с продажи билетов во Флориде в сезоне-2022/23 составил 49 миллионов, а общая выручка за год — 161. Прибыль всего 6 — но это лучший показатель за десять лет.

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Но по результатам этого сезона можно ожидать совсем других показателей для исторически бедной франшизы. Associated Press отмечает, что еще до старта финальной серии доходы с билетов увеличились на 50% в сравнении с сезоном-2021/22. А в целом посещаемость матчей за год возросла на 12%.

Корпоративные доходы «Флориды» за два года увеличились более чем на 120%. И это без учета дохода от финальной серии и бонусов от спонсоров за победу в Кубке Стэнли. Можно предсказать, что эта победа в плей-офф обеспечит безбедное будущее команде на несколько лет. А также в очередной раз напомнит, что хоккей может быть очень успешен на юге США, где снега отродясь не было.

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