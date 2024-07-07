Льюис Хэмилтон выиграл свою последнюю гонку в Сильверстоуне вместе с Mercedes, и эта 104-я победа в его карьере по-своему символична. Семикратный чемпион мира не мог сдержать слёз, когда возвращался на пит-лейн после триумфального финиша, и эмоций всё ещё переполняли его, когда он комментировал своё сегодняшнее достижение.

Льюис Хэмилтон: «Не могу сдержать слёзы… Я знаю, что 2021 года, со времени моей предыдущей победы, я каждый день просыпался по утрам с мыслью то том, что надо продолжать бороться, тренироваться, стараться правильно настроиться психологически и как можно более упорно трудиться вместе с этой замечательной командой.

Это мой последний Гран При Великобритании вместе с Mercedes, и я очень хотел выиграть эту гонку именно для неё, потому что я их всех люблю и очень ценю. Сегодняшняя победа – результат огромной работы, которую они проделали за эти годы. Я навсегда сохраню чувство благодарности ко всем в Mercedes и ко всем нашим партнёрам.

И, конечно, ко всем нашим невероятным болельщикам – на каждом круге я видел, как они реагировали. Трудно представить, что может доставить более приятные переживания, чем победа в Сильверстоуне!»

Источник