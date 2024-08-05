Швейцарская команда Jenzer Motorsport уйдёт из Формулы 3 после завершения сезона – её руководитель Андреас Йенцер рассказал об этом изданию Formula Scout.

«Мы с Эстер, моей супругой, уже приближаемся к пенсионному возрасту, – подчеркнул он. – Наша команда выступала в серии GP3 с самого начала, с 2010 года, а затем нам доставляло большое удовольствие участвовать в такой серии, как Формула 3, потому что работать с организацией столь высокого уровня всегда приятно.

Но однажды настаёт день, когда вы задумываетесь о другой, возможно, более спокойной жизни. Я руковожу этой компанией вот уже 31 год и полагаю, что мы с женой заслужили право немного сбавить обороты, ведь из-за работы приходится многим жертвовать…

Сейчас я помогаю некоторым моим сотрудникам найти работу в Формуле 1, а кто-то, вероятно, перейдёт в Ф2, но при этом в компании не происходит ничего необычного. Jenzer Motorsport продолжит выступать в Ф4 и продолжит заниматься подготовкой хороших гонщиков следующего поколения.

Решение расстаться с Формулой 3 на мне ещё скажется, но я не знаю, когда почувствую грусть по этому поводу, ведь пока мы готовимся к финальному этапу в Монце, а также к тестам, которые пройдут после завершения сезона, но их мы уже будем проводить для новой команды».

В 2019 году Юки Цунода из японской Ф4 перешёл в Ф3 и в дебютном сезоне выступал в составе Jenzer Motorsport. Предположительно, место швейцарской команды в Ф3 займёт французская DAMS.

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