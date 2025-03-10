Испанский клуб хочет подписать вратаря Барселоны

Вратарь Иньяки Пенья не получает желаемых минут в "Барселоне", и его будущее может быть связано с другим клубом Ла Лиги.

Пенья так и не смог закрепиться в основе "блаугранас", и его перспективы на "Камп Ноу" выглядят туманными. Из-за этого голкипер начал искать варианты для продолжения карьеры. Основное желание вратаря – найти команду, где он будет иметь больше игрового времени и сможет проявить себя. Отсутствие стабильной практики в "Барселоне" тормозит его развитие, поэтому смена клуба может стать правильным решением.

Вероятно, его новым клубом станет представитель Ла Лиги, ведь несколько команд уже проявили интерес. Одним из главных претендентов является "Севилья", которая ищет надежного вратаря для усиления состава. Возможность стать основным голкипером андалусийского клуба может дать Пенье необходимый толчок для перезапуска карьеры.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 22 матча за "Барселону" во всех турнирах. Он пропустил 25 голов и 6 раз оставил ворота "сухими".

www.ua-football.com