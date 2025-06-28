Украина обыграла Японию в Лиге наций

Во втором соревновательном этапе Лиги наций по волейболу 2025, который проходит в Болгарии, сборная Украины продемонстрировала характер и волю к победе, обыграв действующего вице-чемпиона турнира — команду Японии. Матч состоялся в рамках третьего игрового дня и завершился напряжённой победой украинцев на тай-брейке — 3:2. Про это сообщает сайт euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Игра выдалась крайне эмоциональной и напряжённой. Японцы выиграли первый сет со счётом 26:24, но украинская команда ответила двумя уверенными партиями — 25:17 и 25:18. Четвёртый сет остался за Японией, однако в решающем пятом сете украинцы дожали соперника — 15:13.

«Не верю, что мы выиграли», — признались игроки сборной Украины после матча, не скрывая своих эмоций от важной и трудной победы.

Кроме успеха Украины, третий игровой день подарил ещё несколько неожиданных результатов. Так, сборная Ирана в четырёх партиях одолела Аргентину, а будущий соперник Украины — Болгария — также в четырёх сетах победила Словению. Эти результаты добавили интриги в борьбу за попадание в финальный этап.

Благодаря победе над Японией сборная Украины поднялась на пятое место в турнирной таблице. В активе команды 4 победы в 7 матчах и 12 очков. Несмотря на поражение, Япония остаётся выше в таблице за счёт лучшего соотношения выигранных и проигранных сетов.

Результаты третьего игрового дня (второй недели):

Украина — Япония 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

Аргентина — Иран 1:3

Болгария — Словения 3:1

Нидерланды — Куба 1:3

Китай — Италия 0:3

Канада — Польша 2:3

После этого игрового дня три команды делят лидерство, имея по пять побед: Бразилия, Польша и Италия. При этом бразильцы и поляки опережают итальянцев по количеству очков — 15 против 13.

Текущая турнирная таблица:

Бразилия — 5 побед (6 матчей), 15 очков Польша — 5 побед (6), 15 очков Италия — 5 побед (6), 13 очков Япония — 4 победы (7), 12 очков Украина — 4 победы (7), 12 очков Куба — 4 победы (7), 12 очков Болгария — 4 победы (6), 11 очков Словения — 4 победы (6), 11 очков

В финальный раунд турнира проходят восемь лучших сборных. Китай, как хозяйка финала, уже гарантировал себе место в плей-офф независимо от результата.

В следующем матче украинцы сыграют с Болгарией — прямым конкурентом за место в топ-8. Победа в этой встрече может существенно укрепить позиции сборной Украины в таблице.

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