В Германии критикуют участие Сане на Клубном ЧМ за Баварию

"Бавария" вышла в 1/8 Клубного Чемпионата Мира. Команда уже успела сыграть три матча в группе.

В Германии критикуют участие Лероя Сане в матчах турнира в состоянии мюнхенского клуба, так как немец уже подписал контракт с турецким "Галатасараем". В частности, бывший полузащитник "Баварии" и сборной Германии Михаэль Баллак высказался по поводу ситуации:

Матч против "Бенфики" подвотит итоги этапа Сане в Мюнхене и его трансфера в "Галатасарай". Этот раздел должен быть закрыт. Ему не хватает концентрации, присутствия и серьезности, необходимых для достижения мирового уровня.

Напомним, что ранее стало известно о подписании Лероя Сане турецким клубом, но немец играл в матчах Клубного Чемпионата Мира за "Баварию" на групповом этапе.

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