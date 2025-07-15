Хэмилтон следует примеру Леклера в подходе к настройкам

В Сильверстоуне Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым, после чего заявил, что всё лучше чувствует машину Ferrari SF-25. По словам Жерома Д’Амброзио, заместителя руководителя итальянской команды, это связано с тем, что семикратный чемпион мира стал следовать примеру Шарля Леклера в подходе к настройкам.

Ещё в апреле, примерно в дни Гран При Японии, Леклер попробовал настраивать машину с уклоном в сторону избыточной поворачиваемости, что позволило ему добиться более высоких результатов – после Сузуки он уже четыре раза поднимался на подиум в восьми гонках.

В отличие от напарника, Хэмилтону было сложнее адаптироваться к машине, и в этом сезоне он ещё не поднимался на подиум, но начиная с австрийского этапа решил применять настройки, аналогичные тем, что предпочитает Леклер, хотя это приводит к более интенсивному износу задней резины.

Д’Амброзио подтвердил, что в ближайшей перспективе Льюис продолжит настраивать машину именно так: «Я бы сказал, что в настоящий момент решение именно такое. Чтобы выжимать из машины максимум того, что возможно, нужен определённый подход к балансу, и Шарль уже на протяжении нескольких гонок настраивает машину с более заметным уклоном в сторону избыточной поворачиваемости.

В его случае это неплохо сработало, и Льюис вообще-то тоже скорректировал свой подход таким же образом, и ему это тоже помогло. В конечном итоге, я полагаю, что это связано с особенностью действующего регламента, когда машина довольно нервно ведёт себя на входе в поворот, и гонщики должны с этим справляться».

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