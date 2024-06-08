Smoove змінив сферу діяльності після переїзду в Техас, США. Данкер поділився враженнями

Український данкер та блогер Дмитро Smoove Кривенко розповів, що став тренером після переїзду в Техас зі своєю родиною. Дмитро поділився враженнями від цього досвіду в США.

«Тренувати людей це зовсім інше. Розважати людей це одне, а навчати когось це зовсім інше. Інколи ти повинен бути суворим, інколи треба крикнути на дітей, чого я не роблю, лише для того, щоб була дисципліна. Я намагаюсь робити все, що від мене залежить якнайкраще. У мене є друг, ми партнери і він вміє кричати на дітей, яких тренує. Це крутий досвід для мене, я навчаюсь так само багато як і діти. Але я вважаю, що я все ж краще розважаю людей, ніж треную. Але я намагаюсь робити все якнайкраще. У нас є декілька команд, ми граємо в турнірах. Ми намагаємося фокусуватися не лише на іграх, а й на розвитку. Ми розуміємо, що європейський та американський стилі тренування різні і ми намагаємося показувати більше європейського стилю, більше фокусуватися на деталях з раннього віку».

Фото: Інстаграм Дмитра Кривенка, Youtube ChampionThis

ua.tribuna.com