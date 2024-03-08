Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей и Джозеф Паркер

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) поклонники бокса увидят интересный поединок.

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В соглавном бою китайский боксер Чжан Чжилей (26–1–1, 21 КО) будет защищать титул временного чемпиона мира WBO против новозеландца Джозефа Паркера из Новой Зеландии (34–3, 23 КО).

В главном поединке Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) выйдет на ринг против экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну (0–1, 0 KO). Запланировано 10 раундов.

Чжилей против Паркера – главный бой 8 марта

Чжан Чжилей – Джозеф Паркер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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