Джошуа Зиркзе: как из просто перспективного превратиться в лидера Болоньи

Сегодня голландец может снова огорчить Симоне Индзаги

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В августе 2022-го "Бавария" отпустила Джошуа Зиркзе в "Болонью" за смешные 8 миллионов евро. Накануне игрок провел удачную аренду в "Андерлехте" (18+13 в 47 матчах), однако оказался ненужным мюнхенским боссам – было решено, что воспитанник не переплюнет конкурентов, поэтому ему лучше уйти.

Подчеркнем, что это абсолютно трезвое мнение, которое учло и желание футболиста – не следует искать подтекст, согласно которому клуб якобы продемонстрировал недальновидность. При таком бы сценарии в стане "рекордмайстера" не прописали право обратного выкупа за 40 миллионов – сомнительно, что оно будет активировано при наличии суперрезультативного Гарри Кейна, но факт остается фактом.

Сезон 2022/23 выдался для нидерландца откровенно провальным (2+2 в течение 881 минуты). Сразу "пошли" характерные разговоры: "сбитый летчик", "в Бельгии традиционно забивают много", "не справился с первым серьезным испытанием" и "не для топ-4". Интересно наблюдать, как те же критики сейчас всячески восхваляют форварда.

И есть же за что: "Болонья" в текущей кампании стала открытием, а Джошуа – ее фронтменом. Возможно, кого-то и не удивишь сенсациями, ведь в других чемпионатах они есть также – достаточно взять "Жирону" и Артема Довбика. Однако и "красно-синие" демонстрируют тот перформанс, который точно никто не рассчитывал увидеть – команда зафиксировала шесть побед подряд, причем разобралась с "Фиорентиной", "Лацио" и "Аталантой", на секундочку, прямой соперницей за зону Лиги чемпионов.

Что касается самого Зиркзе, то он в огненной форме – сейчас имеет в активе 11+6 в 29 встречах. Эстеты, выросшие на цифрах Лионеля Месси и Криштиану Роналду, могут недовольно хмыкнуть, но простите; нападающий принес реальную пользу – спас от поражения против "Интернационале" (2:2), огорчил "Милан" (2:2), прибил "бьянкочелести" (2:1) и расшатал бергамасков (2:1).

Сразу возникает логичный вопрос: а что повлияло на прогресс? Давайте разбираться.

Зиркзе ментально перезагрузился и показал всем видом, что готов к ответственности

Если бы Тьяго Мотта возглавил "Болонью" в этом розыгрыше, мы бы скорее всего рассматривали клишированный случай, где новый тренер поверил в не совсем раскрытого исполнителя и сделал на него ставку. Впрочем, это не так – алленаторе работал с коллективом и в прошлом году, а Джошуа привлекался крайне мало.

Здесь надо поблагодарить "нерадзурри", которые в августе 2023-го арендовали Марко Арнаутовича. Несмотря на травматичность, прослеживаемую в сезоне 2022/23, австриец отметился десятью точными выстрелами – как итог, Симоне Индзаги решил, что этого хватит, чтобы подстраховать или дополнить Лаутаро Мартинеса.

"Рособлу" согласились отпустить лидера атаки и, что важно, не стали искать замену; фактически Зиркзе оказался безальтернативным вариантом. Безопасно ли полагаться на человека, который ранее лишь ротировался и не использовал все шансы? Заметим, что это не проницательность со стороны Мотты, а прежде всего переосмысление ценностей самого футболиста.

Голландец осознал, что должен действовать – "сейчас или никогда". Уход Арнаутовича сразу расчистил дорогу в стартовый состав, теперь надо было доказать собственную взрослость. Двадцать два – отнюдь не малый возраст, а общество так и не сформировало утвердительную оценку: действительно ли Джошуа имеет большой потенциал, о чем писано-переписано, или же это переоцененный юноша, не способный выбраться из тепличных условий?

Опять же – период в "Парме", которая находилась в Серии В, или "Андерлехте" не получили существенного фидбека из-за различных "но". А что? Нападающий все равно должен был вернуться в Мюнхен, от него многого не требовали, он и так воспринимался тем, кто есть на подхвате. "Болонья" же подготовила огромный вызов и хорошо, что наш герой наконец-то дал ответы на определенные вопросы.

Спортивный директор Марко Ди Вайо пристально следил за восхождением форварда и рассказал журналистам, какой дал совет: "Сохраняй спокойствие, поскольку некоторые вещи ты не сможешь контролировать. Нужно время, не позволяй тому, что случилось вчера, испортить твой день".

Сам Джошуа добавил, что полностью изменил распорядок дня (любимая часть – утро, именно тогда прогулкой с собакой можно помедитировать), до седьмого пота трудился на тренировках и нашел свою роль. Да, первоочередная задача заключается в забитых голах, но это не все, что влияет на эффективность – в некоторых моментах лучше осуществить пас, или же открыться, что, казалось бы, просто (конечно же, нет). Собственно, так и приобретается авторитетность среди партнеров.

Мотта сделал комплимент: "Зиркзе сказал, что его кумиры – Ибрагимович и Батистута, которые были великолепными игроками. Видя его каждый день, он мне напоминает Роналдиньо, с которым я выступал в "Барселоне". Джошуа – особенный, он наслаждается футболом, очень усердно работает на тренировках.

С первого дня предсезонки он всегда прибывал в лагерь первым. Он стал лидером и это его заслуга. Нам просто нужно продолжать сопровождать его, Джошуа, безусловно, на правильном пути".

Настойчивость поразила тренерский штаб – даже если и Зиркзе не мог занести в актив результативное действие, он оставался на поле и способствовал одноклубникам. Молодец, что еще добавить.

Еще один момент – интеграция в схему, которой оперирует Мотта. Одна из концепций, поддерживаемых специалистом, кроется в постоянном контроле мяча. Зиркзе прекрасно владеет дриблингом, достаточно фактурный, чтобы вырваться из-под опеки защитников, поэтому может самостоятельно создать опасный эпизод и его реализовать.

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Хотя главная изюминка – интеллект, то самое видение целостной картины. Джошуа не может похвастаться ракетной скоростью, зато круто открывается и классный в подыгрыше. Это абсолютно "коллективный" футболист, готовый помочь и отработать за "того парня" – он не боится черновой работы, при необходимости опускается на позицию плеймейкера, оттягивает на себя оппонента и переправляет мяч в свободную зону.

Точность, изобретательность, взвешенность, хладнокровие, приобретенное благодаря психологической прокачке – черты, которые изрядно привлекают, вызывают лояльность. Зиркзе не является каким-то выдающимся спортсменом, – убеждены, что по скиллам найдутся похожие профайлы, – однако у него не отнять желания самосовершенствоваться. Есть опасения относительно зависимости от партнеров, которые также "подсвечивают" сильные аспекты исполнителя, но именно сейчас он просигнализировал, что хочет учиться и стать лучше.

Что будет дальше? Главное, чтобы Джошуа не снизил темп. "Болонья" радостно потирает руки – несмотря на контракт до 2026 года, клуб не против продать актив, пока тот находится в праймовой форме. Единственное, что беспокоит "рособлу", так это вышеупомянутое право выкупа – если "Бавария" им воспользуется, то итальянской стороне придется ограничиться лишь 40 миллионами.

Потому что на самом деле на "Ренато Дель-Ара" надеются получить существенно больше – сравнивают Зиркзе с Расмусом Хойлундом и считают, что их парень тоже стоит под 80. Здесь необходимо подчеркнуть, что мюнхенцы все равно будут в выигрыше, поскольку прописали 40% с будущего трансфера.

Есть ли желающие? Инсайдеры писали о заинтересованности лондонского "Арсенала" и "Милана", отмечали еще несколько команд, поэтому увидим, что будет летом.

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