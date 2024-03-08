Монпелье неожиданно победил Ниццу в 25 туре Лиги 1

В стартовой игре 25 тура французской Лиги 1 Монпелье на выезде победил Ниццу.

Матч завершился со счетом 1:2. Соперники живо начали – к 12 минуте результат на табло уже был 1:1, постарались Жереми Бога и Жан-Клер Тодибо. А под занавес первого тайма, как потом оказалось, последний гол в поединке провел Тежи Саванье.

После сыгранного матча Ницца продолжает находиться на 5 месте турнирной таблицы чемпионата Франции, отставая от 4 позиции, дающей право сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона, на один пункт. , опережая Брест (имеет одну игру в запасе) на 12 очков. Монако с 42 очками находится на третьем месте в турнирной таблице лиги. Монпелье — двенадцатый, на 2 балла опережает зону переходных игр.

Чемпионат Франции — Лига 1 25 тур, 8 марта

Ницца — Монпелье 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 — 10' Тодибо (аг), 1:1 — 12' Бога, 1:2 — 42' Саванье.

В субботу и воскресенье состоится еще 8 матчей 25 тура.

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