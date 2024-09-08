“Что касается будущих выступлений в этой Лиге наций, то, считаю, эта победа была ключевой”: Сильвиньо – после матча с Украиной

Фото: УЄФА

Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал добытый победный результат в матче против Украины (2:1) в рамках 1-го тура Лиги наций.

"Очень важная победа, над которой тяжело было работать. Суметь переломить ход матча – на это была небольшая надежда, особенно на таком уровне. Украина – сильный соперник с техничными игроками. Однако мы провели хороший поединок, возможно, провалив лишь начало второго тайма.

Что касается будущих выступлений в этой Лиге наций, то, считаю, эта победа была ключевой, хотя и Грузия, и Чехия – тоже сильные команды", – сказал Сильвиньо.