Криштиану Роналду продолжит карьеру в Аль-Насре

Криштиану Роналду, легенда мирового футбола, принял решение продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, клуб Аль-Наср готов подписать новый контракт с португальцем на два сезона, что позволит ему остаться в команде до лета 2027 года. Известно, что сейчас между клубом и игроком активно ведутся переговоры, которые могут привести к подписанию соглашения в ближайшее время. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Это решение имеет особое значение для самого Роналду. На данный момент у него 938 забитых голов в официальных матчах, и он давно заявил о своём желании стать первым футболистом в истории, который достигнет 1000 голов. За прошедший сезон он забил 35 мячей, что дает ему шанс побить этот рекорд, если он продолжит выступать на таком уровне ещё два сезона.

Весной 2025 года Роналду рассматривал несколько вариантов продолжения своей карьеры, однако решил остаться в клубе, где он может продолжать забивать голы даже в возрасте 42 лет. Его выбор, вероятно, объясняется высоким уровнем игры и поддержкой команды в Аль-Насре, где он может оставить еще больший след в истории футбола.

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