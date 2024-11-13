Тренер сборной Италии: Кажется, что набрать очко легко, но это не та аргументация, которой мы должны руководствоваться

Скуадра Адзурра будет иметь в ближайшие дни непростых соперников

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Уже завтра сборная Италии сыграет с Бельгией в рамках пятого тура Лиги наций. В этом квартете только "Скуадра Адзурра" и Франция оставили шансы занять первое место в группе. На предматчевой пресс-конференции тренер итальянцев Лучано Спаллетти отметил, что его команда отвергает недооценку соперников, поскольку это негативно скажется на результатах команды.

"Кажется, что набрать очко легко, но это не та аргументация, которой мы должны руководствоваться. Если мы думаем, что это легко, мы ошибаемся, ведь матчи сложные. Но мы играем не для того, чтобы заработать очко, отношение и мысли должны быть правильными, а не высокомерными. Самоуверенность – это первое, с чем надо бороться. Смена поколений? Я сказал, что после вылета на чемпионате Европы я думал о том, чтобы снизить средний возраст группы. Они все вдохновлены и хотят показать нам свои качества, хотят подчеркнуть уровень нашего футбола", – цитирует слова Спаллетти Sky Sport Italia.

Отметим, что после четырех туров Лиги наций сборная Италии лидирует в группе А2, имея в своем активе 10 очков. Франция, которая является ближайшим преследователем, отстает от "Скуадра Адзурры" на один пункт.

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