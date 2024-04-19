Тухель — о матче против Униона: Нам еще есть что делать в Бундеслиге

Наставник Баварии настроен оптимистично
Фото: https://twitter.com/FCBayernEN
Томас Тухель, наставник "Баварии", высказался о предстоящем матче Бундеслиги против "Униона".
"Мы хотим завтра доказать, что мы находимся в хорошей форме. Такие моменты, как в игре с "Арсеналом", нужно праздновать. График плотный, следующий выезд уже на носу. Но эмоции после такой игры особые, это не то, что нужно воспринимать как должное.
Мы подготовимся морально и выйдем на поле завтра. Нам еще есть что делать в Бундеслиге".
Напомним, что матч "Унион Берлин" сыграет против "Баварии" 20 апреля. Старт — в 19:30 по киевскому времени.
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