Ингулец одержал важную победу над Карпатами: результаты матчей Первой лиги

В пятницу, 19 апреля, состоялось 2 матча второго этапа футбольного сезона-2023/24 в украинской Первой лиге. Карпаты, возглавляющие чемпионат, уступили Ингульцу, расположившемуся на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Владислава Лупашко сократили отставание от львовян до 5 очков.

Чемпионат Украины — Первая лига 5 тур, 19 апреля «Чемпионская» группа

Прикарпатье — СК Полтава 3:1 (1:1)

Гол:1:0 — 10 Фома, 1:1 — 32 Одарюк, 2:1 — 58 Кос, 3:1 — 66 Цюцюра</

Карпаты Львов — Ингулец 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 — 50 Козак, 0: 2 — 86 Богунов (пен), 1:2 — 90 Костенко

Карпаты – Ингулец: в ожидании битвы лидеров Первой лиги

Напомним, в прошлом туре Карпаты минимально победили Левый берег, а Прикарпатье на выезде одолело Викторию.

Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Чемпионская»: календарь матчей, турнирная таблица

champion.com.ua