Реал с Луниным обыграл Осасуну, Жирона с Довбиком уступила Хетафе: результаты матчей Ла Лиги

В пределах 29 тура испанской Ла Лиги состоялось 4 поединка.

В частности, Реал Мадрид, с Андреем Луниным в составе, одержал победу над Осасуной. Украинец вышел в стартовом составе и пропустил дважды, сделав 2 сейва. Лунин в 22 играх нынешнего сезона пропустил 17 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Также Жирона, за которую играл Артем Довбык, потерпела поражение от Хетафе. Украинец провел весь матч на поле. Отметим, что безрезультативная серия Довбика длится уже 8 поединков. В нынешнем сезоне Артем провел 27 матчей в Ла Лиге, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

Чемпионат Испании — Ла Лига

29 тур , 16 марта

Мальорка — Гранада 1:0 (0:0)

Гол : 1:0 — 85 Райльо

Осасуна — Реал 2:4 (1:2)

Голлы: 0: 1 — 4 Винисиус, 1:1 — 7 Будимир, 1:2 — 18 Карвахаль, 1:3 — 61 Диас, 1:4 — 64 Винисиус, 2:4 — 90+1 Муньос

Хетафе — Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 33 Сантьяго

Атлетик — Алавес 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 32 Гурусета, 2:0 — 37 Гурусета

Напомним, Виктор Цыганков пропустил матч каталонского клуба из-за повреждений. Зато украинец отправился в лагерь сборной Украины.

Накануне Реал Сосьедад победил Кадис благодаря голам Мерино и Захаряна.

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