В FIA получили официальную жалобу на Хорнера

Вечером в субботу стало известно, что женщина, предъявившая претензии к Кристиану Хорнеру за «неподобающее поведение», теперь подала официальную жалобу на него в FIA.

По информации BBC Sport, жалоба зарегистрирована комитетом федерации по этике. Также стало известно, что это уже третья жалоба на руководителя Red Bull Racing, полученная FIA за последние полтора месяца. Первая датирована 2 февраля, и её автор просит федерацию вмешаться в ситуацию, поскольку опасается, что в Red Bull могут попытаться замять дело.

Вторая жалоба была подана 6 марта, и в ней содержалось предупреждение, что следующим шагом будет передача прессе информации, связанной с «делом Хорнера».

В заявлении, сделанном FIA в субботу, говорится: «Запросы и жалобы принимаются и рассматриваются сотрудником федерации, отвечающим за правовые вопросы, а также комитетом по этике, когда это необходимо. Оба действуют автономно, в процессе рассмотрения гарантируя соблюдение строгой конфиденциальности.

Как вследствие этого, так и в целом мы не имеем возможности подтверждать получение каких-либо жалоб, и маловероятно, что предоставим дальнейшие комментарии по поводу жалоб, которые можем от кого-либо получать».

В Red Bull Racing также отказались от комментариев, лишь заявив, что не в курсе, что в FIA была подана жалоба. Ранее сотрудница команды, с которой началась вся эта история, была отстранена от работы, поскольку её обвиняют в нечестности.

Кристиан Хорнер всегда отвергал все выдвинутые в его адрес обвинения.

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