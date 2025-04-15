В Саудовской Аравии есть интерес к покупке команды

В этот уик-энд Саудовская Аравия примет пятый этап сезона Формулы 1. Накануне Гран При председатель автомобильной и мотоциклетной федерации Саудовской Аравии принц Халид бин Султан аль-Абдулла аль-Фейсал пообщался с прессой и рассказал, что в стране не исключают возможности покупки собственной команды.

«Потенциально одна или две команды могут быть выставлены на продажу в будущем, – ответил на вопрос о покупке одной из действующих команд Формулы 1 принц Халид бин Султан аль-Абдулла аль-Фейсал. – Поэтому покупка может состояться. Однако в первую очередь мы должны увидеть потенциал для роста. Если люди собираются купить команду Формулы 1, то они сделают это для того, чтобы заработать деньги, особенно если в покупку вкладывается один из государственных фондов.

Мы видим, что Формула 1 выходит на новые рынки, и глобальные продажи растут. Мы это заметили, в том числе и по сотрудничеству Aramco с Aston Martin. Всё говорит о том, что, возможно, Саудовская Аравия может купить команду. Если мы поймём, что такая возможность существует и имеет смысл, то почему нет?

Нет никого, кто не любит зарабатывать деньги, но заработать деньги на Формуле 1 очень сложно, ведь нужно знать, какую именно команду купить, кого сделать партнёром, и кого поставить руководить проектом.

Решение очень сложное, но у нас большой интерес. Мы принимаем этап, спонсируем команды. Я не удивлюсь, если Саудовская Аравия купит команду. Лично мне хотелось бы видеть нашу команду в Формуле 1. Но если бы я занимался этим проектом, я бы хотел, чтобы всё было сделано правильно, и мы добились успеха. Вопрос сложный, но почему нет?»

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