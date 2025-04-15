“Очень жаль, что так вышло, приехала в Штутгарт в хорошей форме”. Даяна Ястремская рассказала почему не смогла доиграть матч против Остапенко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала порталу “Большой теннис Украины” о причинах своего отказа продолжать поединок первого круга турнира WTA 500 в Штутгарте, в котором она играла против Елены Остапенко



“Сегодня утром, когда я разминалась перед матчем, я немного побила мяч и через 10 минут, у меня очень сильно пошла кровь из носа и резко упало давление. Я сразу вернулась в номер, была очень сильная слабость. Когда уже вышла на матч, то после нескольких ударов, почувствовала, что у меня вновь сильная слабость и тело внутри дрожит – похоже такая была реакция организма.

В первом сете я еще пыталась играть и бороться, но потом я уже поняла, что состояние максимально не очень…становится только хуже. Доктор, который вышел на корт, тоже посоветовал сняться и не продолжать матч.

У меня были сомнения, относительно моего матча, но потом я покушала, съела сладкое и немного выровняла свое состояние. Однако, уже на корте, после нескольких геймов в первом сете стало только хуже. Не было баланса, внимания, срывы…Очень жаль, что так вышло…Я чувствовала, что приехала на этот турнир в достаточно хорошей форме.

Буду ли играть пару? Если поставят наш матч на четверг, то думаю буду. Завтра поеду в больницу сдавать анализы”.

Напомним, что в парном разряде в Штутгарте Даяна Ястремская играет вместе с Еленой Остапенко. Вчера они вышли в четвертьфинал соревнований.



btu.org.ua