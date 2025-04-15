Тренер сборной Украины: «Вышли на лед так, будто уже сделали работу»

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Наставник сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич дал оценку двум контрольным матчам против Польши: команда сперва выиграла 3:2 в овертайме, а затем уступила 2:3 в овертайме.

Кроме того, тренер оценил дебют в сборной 18-летнего вратаря Александра Левшина.

«Напряженные матчи. В первом вернулись в игру с 0:2 и выиграли в овертайме, а во втором было все наоборот, соперник сделал камбэк и выиграл в овертайме. Надеюсь, будет время исправить свои ошибки».

«Во втором матче сложилось ощущение, что на третий период вышли так, будто уже сделали работу. И поляки оказали давление, а мы не смогли снова собраться. Конечно, состав не был оптимальным, и теперь снова есть травмы. Еще есть время до чемпионата мира. Жаль, что на третий период вышли с таким отношением».

«Дебют Александра Левшина? Он сыграл хорошо. Собрался после двух пропущенных шайб и вытащил в некоторых моментах. Оценка вратаря между хорошо и очень хорошо», – сказал Христич.

Сборная до старта чемпионата мира в Дивизионе 1A проведет контрольный матч с Японией.

sport.ua