Капитан сборной Украины: «Была задача выйти в элиту ЧМ. Мы недовольны»

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Защитник и капитан сборной Украины по хоккею Игорь Мережко отметил, что команда разочарована чемпионатом мира в Дивизионе 1A.

Сборная, которая не играла в этом дивизионе с 2017 года, неожиданно боролась за выход в элиту, однако в последнем матче проиграла Японии 2:3 и не повысилась в классе.

«Как и у, наверное, всех команд на этом ЧМ задачей сборной Украины был выход в элиту. Но мы не набрали достаточное количество очков, поэтому не можем быть довольными этим чемпионатом мира», – сказал Мережко.

В элиту вышли Великобритания и Италия, а Украина закончила турнир третьей.

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины

sport.ua