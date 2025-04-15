«Есть еще Паркер». Промоутер Усика отреагировал на слухи о дате боя с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Александр Красюк, промоутер известного украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), отреагировал на информацию о том, что следующий бой его клиент проведет с британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) 12 июля 2025 года:

«Такая информация действительно появилась. Видел ее тоже. Однако мы пока ничего о бое не объявляли. И на это есть свои причины. Пока я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию журналистов The Ring. Я вам скажу так – мы уже давно, больше месяца, ведем переговоры с командой Даниэля Дюбуа, но пока, по состоянию на сегодня, никакой конкретики.

Переговоры продолжаются и до конца ничего не ясно. Понимаете, есть же еще Джозеф Паркер, например. Вот он – обязательный претендент на бой за пояс чемпиона мира по версии WBO. Сейчас есть еще масса нюансов и пока мы их не решим, говорить что-то конкретное о бое Усик – Дюбуа я не могу. Сам не знаю.

Возможно, бой состоится в июле, возможно в июне будет бой, но не исключаю и такого, что поединок будет возможно организован осенью. Все зависит от того, как мы договоримся с командой Дюбуа и договоримся ли вообще».

sport.ua