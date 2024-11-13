Ему 52 года. Бывший соперник Кличко возвращается в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Американский боксер Шеннон Бриггс собирается вернуться на ринг, несмотря на то, что последний бой провел еще в 2016 году.

«Я скучаю по тем временам, когда был в ринге. Мне хотелось бы вернуться в оптимальную форму. Я неоднократно посещал тренажерный зал и планирую вернуться в ринг. Скорее всего, это случится в марте. Я опять буду драться. Я такой же быстрый, как и был раньше», – уверен в своих силах Бриггс.

Шеннон провел 67 поединков – одержал 60 побед, 6 раз проиграл и один его бой завершился вничью. Последний раз американец появлялся на ринге 21 мая 2016 года, когда в первом раунде нокаутировал малоизвестного американца Эмилио Сарате. В 2010 году провел бой за титул чемпиона мира по версии WBC – проиграл украинскому чемпиону Виталию Кличко единогласным решением судей.

Сообщалось, что Бриггс может провести бой с Майком Тайсоном.

sport.ua