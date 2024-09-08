FIA объясняет позицию в отношении передних крыльев

Руководители команд Red Bull и Ferrari после Гран При Италии заявили, что обратятся в FIA за разъяснениями по поводу очевидного сгибания передних крыльев на машинах McLaren и Mercedes. Камеры, установленные в передней части машин, на тренировках в Монце показали, что элементы сначала складываются назад, а затем все крыло поворачивается вокруг горизонтальной оси.

В заявлении FIA, опубликованном в начале недели, признается, что передние антикрылья – это сложный элемент, но все его компоненты у всех команд соответствуют регламенту 2024 года.

Директор FIA по гонкам одноместных машин Николас Томбасис объяснил позицию федерации в интервью Auto, Motor und Sport.

Николас Томбасис: «FIA отреагирует не раньше 2025 года, если потребуется. Это повлияет не только на аэродинамику, но и на структуру деталей. Даже если мы сегодня объявим о новых правилах, команды не успеют подготовить изменения даже к Абу-Даби».

Источник