Уэббер: Манёвр Пиастри стал подтверждением мастерства

После Гран При Италии было много разговоров, что победа в Монце досталась гонщику Ferrari Шарлю Леклеру благодаря тому, что вскоре после старта Оскар Пиастри неожиданно пошёл в атаку на напарника, лидировавшего на тот момент Ландо Норриса, и опередил его.

Леклер отлично сориентировался в той ситуации, а о том, как развивались дальнейшие события, мы рассказывали довольно подробно. Но последствия манёвра Пиастри могут проявиться и позже, если Норрису не хватит всего нескольких очков, чтобы одолеть Макса Ферстаппена в борьбе за титул. Напомним, что в Монце Ландо занял 3-е место, хотя вполне мог победить, тем более что стартовал он с поула.

Однако Марк Уэббер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне менеджер Пиастри, настаивает, что тот обгон в шикане Roggia только подтвердил репутацию Оскара как гонщика, которого отличает жёсткая манера борьбы на трассе, но при этом он всегда действует продуманно.

«Оскар сражается на трассе жёстко, но аккуратно и проявляет уважение к соперникам – и мы это вновь видели в прошлый уик-энд в 4-м повороте в Монце, – заявил Уэббер, принимая участие в подкасте Formula for Success («Формула успеха»). – Чтобы пройти шикану, надо было исключительно точно действовать на торможении и так же здорово завершить манёвр, что стало ещё одним подтверждением его мастерства.

Я слышал, каким картингистом был Льюис Хэмилтон: он всегда сражался жёстко, но корректно. Не причисляю Оскара к этой же категории гонщиков, поскольку понятно, что это ещё надо заслужить. У Льюиса больше ста побед в Гран При, а Оскар только начинает свой путь. Но если вспомнить, как он выступал в молодёжных категориях, то статистика его аварий невероятно низка.

Полагаю, в те времена гонщики, с которыми соперничал на трассах, всегда относились к нему с уважением, и он хочет заслужить это уважение в Формуле 1. Он намерен всё доказывать на трассе – именно это он и делает на протяжении последних пяти лет.

Но в Формуле 1 он дебютировал после перерыва в гонках, длившегося 15 месяцев, а это долго. Для любого гонщика очень важно постоянно выступать, постоянно практиковаться. Но он пришёл в Формулу 1 в прошлом году после такого перерыва, а мы знаем, насколько велика разница между молодёжными категориями и Ф1. Однако Оскар регулярно доказывает, что готов сражаться с большими мастерами и у него это получается».

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