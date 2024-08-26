Элбон недоволен действиями Магнуссена

Во время гонки в Зандфорте Кевин Магнуссен уже не первый раз помогал напарнику в этом сезоне, сдерживая соперников.

После старта с пит-лейн датчанин провёл длинный первый отрезок на Hard, и в середине гонки ехал десятым, позади Хюлкенберга. В отличие от напарника, его ещё ждал пит-стоп.

Когда сзади подобрался Элбон, Магнуссен несколько кругов активно сдерживал его. В результате Алекса догнали Гасли, Алонсо и Стролл – они ехали плотной группой, пока почти одновременно не опередили гонщика Haas и тот не свернул в боксы.

Усилия Кевина помочь Хюлкенбергу оказались тщетны, Гасли и Алонсо отбросили немца на 11-е место и вывели из борьбы за очки, а Элбон, которого Магнуссен подобным образом сдерживал в Джидде, выразил своё недовольство.

Алекс Элбон: «Кевин – невероятный командный игрок, я отдаю ему должное. В FIA не контролируют этот вопрос должным образом, есть некая «серая зона» по поводу действий гонщиков при обгоне группы машин.

Там есть несколько очень быстрых поворотов – седьмой, восьмой, последний, где Кевин тормозил на апексе, а мне приходилось сбрасывать скорость, чтобы избежать контакта. Мне кажется, это уже за гранью.

У меня была такая же ситуация в Монако с Юки во время гонки, и я жаловался. Но в FIA посчитали, что всё в порядке. Проблема в том, что в какой-то момент произойдет авария».

Источник