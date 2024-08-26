Усик признался, кем он себя видит через десять лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик рассказал, кем он себя видит через десять лет.

«Бокс я точно не оставлю. Я хочу помочь боксу, ведь это часть моей жизни. Я стану президентом Федерации бокса Украины, а потом буду министром спорта. Я хочу заниматься бизнесом и спортом», – сказал Усик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой реванш состоится 21 декабря.

sport.ua