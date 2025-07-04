Джошуа вернется на ринг и проведет бой против бывшего чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн планирует организовать интересный бой в супертяжелом весе между двумя бывшими чемпионами мира.

Функционер сообщил, что его подопечный, британец Энтони Джошуа (28–4, 25 КО) выйдет на ринг против представителя США Деонтея Уайлдера (44–4–1, 43 КО).

«Это классный бой, независимо от того, когда он будет проведен. Это интересно, захватывает и интригует. Я общался с промоутером Уайлдера, Шелли Финкелем, и мы обговорили бой Деонтея с Дейвом Алленом. После этого можно организовать и противостояние с Джошуа.

Я слышал, что американец намерен оставаться активным на ринге, это правильное решение. У нас есть шанс организовать громки бой в супертяжелом весе», – сообщил Хирн.

Джошуа последний бой проиграл – в сентябре прошлого года был нокаутирован соотечественником Даниелем Дюбуа. Уайлдер закрыл два поражения в ночь на 28 июня, когда в седьмом раунде остановил американца Тайррела Херндона.

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