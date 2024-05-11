Тренер Беринчика – о чемпионском бое: «В пятницу был финальный спарринг»

K2 Promotions. Егор Голуб и Денис Беринчик

Егор Голуб, тренер Дениса Беринчика (18-0, 9 KO), рассказал о подготовке к бою за титул чемпиона мира против Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 KO).

– Расскажи о том, как проходит подготовка к поединку. Спарринг сессии уже закончены?

– Все, слава Богу, проходит согласно плану. В пятницу был финальный спарринг.

– С кем проводили спарринги? Это были мексиканские бойцы?

– Спарринги проводили с двумя американцами и одним мексиканцем. Двое спарринг- партнеров небитые, молодые проспекты, а третий более опытный. Он боксировал за титул и проигрывал Оскару Вальдесу.

– США по прежнему остается мировой столицей бокса, где каждый боксер мечтает получить опыт. Если говорить о подготовке к поединку в США, то какие плюсы и минусы можешь выделить? Так ли круто готовиться в США, как об этом говорят?

– Здесь максимально комфортные условия для тренировок, прекрасный зал, большой выбор спарринг-партнеров. Нам все нравится.

– Это будет третий в профи карьере Дениса выездной поединок и это самый значимый бой. Насколько психологически сложнее боксировать на выезде за мировой титул?

– Денис опытный боксер. Мы давно друг друга знаем и вместе работаем уже 6 лет. Мы вместе набираемся опыта и растем. Нам все равно, где боксировать и против кого. Мы верим в себя и свои силы и верим, что все будет хорошо.

– В США сложно завоевать любовь публики. Как думаешь, Денис сможет в этом поединке впечатлить болельщиков и за счет чего?

– Денис – харизматичный человек. Он может завоевать внимание и любовь болельщиков в любой точке мира. Денис умеет впечатлять, – сказал Голуб.

Бой за вакантный пояс WBO в легком весе состоится 18 мая в Сан-Диего.

sport.ua