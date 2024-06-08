Ролан Гаррос. Зверев победил де Минора и четвертый год подряд сыграет в полуфинале

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции определилась вторая полуфинальная пара

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (4) (Германия) — Алекс де Минор (Австралия, 11) 6:4, 7:6(5), 6:4

Александр Зверев второй раз в сезоне победил Алекса де Минора и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии: 8-2. Немецкий теннисист восьмой раз проходит в полуфинал турнира Grand Slam и четвертый сезон подряд делает это на Ролан Гаррос.

Зверев будет бороться за свой первый финал «мэйджора» в Париже и как и в прошлом году сыграет в полуфинале против норвежца Каспера Рууда, который стадию четвертьфинала прошел без игры, после отказа Новака Джоковича. Ранее немецкому теннисисту один раз удавалось пройти в финал турнира Grand Slam — на US Open-2020 он уступил в матче за титул Доминику Тиму.

Теннисисты сыграют друг с другом пятый раз. Счет в их противостоянии равный, но два последних поединка остались за норвежским теннисистом.

Напомним, что в другом полуфинальном поединке встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

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