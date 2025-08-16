Ига Швёнтек – о предстоящем полуфинале против Рыбакиной: “Нужно быть очень внимательной, чтобы воспользоваться своими шансами”

Третья ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала свою победу над Анной Калинской в четвертьфинале турнира в Цинциннати и предстоящий поединок против Елены Рыбакиной



“На данный момент это был лучший матч, который я сыграла здесь на данный момент. Я счастлива, что могу прогрессировать уже по ходу соревнований. Я была очень уверена в своей интенсивности, это был хороший матч. Я смогла воспользоваться своими шансами быстрее, чем в других матчах.

Насколько сложно играть в этих условиях? Я считаю, что мы все должны быть сознательны в отношении проблем изменения климата и стараться минимизировать наше негативное влияние на планету. Мне нравятся матчи в ранние часы. А вот такие высокие температуры воздуха – это то, с чем мы должны смириться, это не является чем-то невозможным. Возможно, нам могли бы дать на 5 секунд больше, чтобы воспользоваться полотенцем и иметь больше времени для передышки, потому что это немного усложняет игру.

Что касается полуфинала против Елены Рыбакиной, то скажу, что наши матчи всегда очень интенсивные. Она почти не дает тебе шансов, очень хорошо подает, хорошо двигается на задней линии, особенно учитывая ее рост. Она очень хорошо покрывает площадь корта. Нужно быть очень внимательной, чтобы воспользоваться своими шансами. Когда она хорошо играет, нужно стараться использовать свои возможности”.

