Ухань. Фернандес обыграла “нейтральную” соперницу и прервала серию поражений

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Китае

Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,221,715

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Донна Векич (Хорватия, 15) – Элизе Мертенс (Бельгия) 3:6, 6:1, 6:3

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 9) – Мэдисон Кис (США) 7:6(7), 6:2

Магдалена Френх (Польша) – Май Хонтама (Япония, Q) 6:0, 6:4

Бернарда Пера (США, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:2, 4:6, 6:2

Лейла Фернандес (Канада) – Диана Шнайдер (-, 12) 6:7(7), 6:3, 6:3

Эрика Андреева (-, LL) – Даяна Ястремская (Украина) 7:5, 6:4

Юань Юэ (Китай) – Клара Бюрель (Франция, LL) 1:6, 6:4, 6:2

Хейли Баптист (США, Q) – Диан Парри (Франция) 6:4, 7:5

Анна Калинская (-, 10) – Анна Бондар (Венгрия, Q) 6:1, 6:3

Ван Синьюй (Китай) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:4, 6:0

Анастасия Потапова (-) – Кэти Волынец (США, WC) 5:7, 6:3, 7:5

Беатрис Аддад Мая взяла реванш у Мэдисон Кис за поражение неделю назад на турнире WTA 1000 в Пекине и сравняла счёт в очных встречах с американкой (2-2).

Магдалена Френх в следующем круге сыграет против шестой сеяной Эммы Наварро, которой уже дважды проигрывала в этом году: в январе на турнире WTA 250 в Хобарте и в августе на турнире WTA 500 в Монтеррее.

Лейла Фернандес прервала серию из четырёх поражений и выиграла первый матч с середины августа.

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