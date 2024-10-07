Ухань. Фернандес обыграла “нейтральную” соперницу и прервала серию поражений

Результаты матчей первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Китае
Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,221,715
Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Донна Векич (Хорватия, 15) – Элизе Мертенс (Бельгия) 3:6, 6:1, 6:3
Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 9) – Мэдисон Кис (США) 7:6(7), 6:2
Магдалена Френх (Польша) – Май Хонтама (Япония, Q) 6:0, 6:4
Бернарда Пера (США, Q) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:2, 4:6, 6:2
Лейла Фернандес (Канада) – Диана Шнайдер (-, 12) 6:7(7), 6:3, 6:3
Эрика Андреева (-, LL) – Даяна Ястремская (Украина) 7:5, 6:4
Юань Юэ (Китай) – Клара Бюрель (Франция, LL) 1:6, 6:4, 6:2
Хейли Баптист (США, Q) – Диан Парри (Франция) 6:4, 7:5
Анна Калинская (-, 10) – Анна Бондар (Венгрия, Q) 6:1, 6:3
Ван Синьюй (Китай) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:4, 6:0
Анастасия Потапова (-) – Кэти Волынец (США, WC) 5:7, 6:3, 7:5
Беатрис Аддад Мая взяла реванш у Мэдисон Кис за поражение неделю назад на турнире WTA 1000 в Пекине и сравняла счёт в очных встречах с американкой (2-2).
Магдалена Френх в следующем круге сыграет против шестой сеяной Эммы Наварро, которой уже дважды проигрывала в этом году: в январе на турнире WTA 250 в Хобарте и в августе на турнире WTA 500 в Монтеррее.
Лейла Фернандес прервала серию из четырёх поражений и выиграла первый матч с середины августа.
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