50 лет назад Фиттипальди выиграл первый титул для McLaren

Эмерсон Фиттипальди – двукратный чемпион мира, чемпион американской серии CART, дважды выигрывавший знаменитую гонку Indy 500, дебютировал в Формуле 1 в 1970-м в команде Lotus и в том же году одержал свою первую победу. Через два года он выиграл свой первый титул и тоже за рулём Lotus.

Но Зак Браун пригласил его на задушевный разговор не только потому, что, по признанию исполнительного директора McLaren, он всегда преклонялся перед талантом, мастерством и достижениями легендарного бразильца, но и потому, что именно «Эммо» 50 лет назад завоевал для McLaren первую в истории этой команды победу в чемпионате мира.

Финал сезона 1974 года проходил на американской трассе Уоткинс-Глен 6 октября, и как раз в той гонке Фиттипальди финишировал за пределами тройки призёров, хотя по ходу сезона одержал три победы, а всего поднимался на подиум шесть раз. Но и 4-го результата было достаточно, чтобы выиграть титул, ведь его соперник тогда ничего не заработал. «Эммо» опередил Клея Регаццони всего на три очка.

«Это был фантастический год! – вспоминает Фиттипальди в ходе разговора с Заком Брауном. – Когда я присоединился к McLaren, я сразу почувствовал дополнительную мотивацию и был решительно настроен выиграть чемпионат. M23 была отличной машиной, и хотя команда была не такой уж большой, в ней работали очень целеустремлённые парни, в основном новозеландцы.

И вот к последней гонке, к Гран При США, мы с Клеем Регаццони, гонщиком Ferrari, подошли с равным количеством очков. Это был единственный раз в моей жизни, когда я спал всего три часа, ведь прессинг был просто колоссальный.

На стартовом поле наши машины стояли совсем рядом (Фиттипальди стартовал с 8-й позиции, Регаццони – с 9-й), но мы друг на друга не смотрели. Мы понимали, что у обоих есть шанс стать чемпионом мира, ведь перед последней гонкой у нас было по 52 очка.

Никогда ещё я так не волновался, ни перед Гран При Бразилии, ни потом перед стартом Indy 500. Я решил вообще не смотреть в зеркала заднего вида, а просто полностью сконцентрироваться на том, что делается перед моей машиной, и постараться сразу добиться какого-то преимущества. Я пытался его деморализовать – именно это и произошло.

McLaren не была самой быстрой машиной в той гонке, но и Ferrari тоже, и я понимал, что если смогу затормозить позже него, то мне удастся удержаться впереди… А на последних кругах я просто надеялся, что доберусь до финиша, и последний круг гонки показался мне одним из самых долгих в моей карьере.

Зато после гонки было очень весело, ведь победу в чемпионате мы праздновали вместе со всей командой! Это был мой второй титул в Формуле 1, что, конечно, стало очень важным достижением, но это было достижение всей команды McLaren…»

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