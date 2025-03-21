Джордж Расселл: Пятое место – справедливый результат

Гонщики Mercedes в полном составе вышли в финал квалификации к спринту в Шанхае, показав пятое и седьмое время. Джордж Расселл считает, что результат соответствует скорости машины, а Кими Антонелли пожаловался на то, что перед решающей попыткой не сумел прогреть шины.

Джордж Расселл (5-й): «Было сложно выжать максимум из шин во время квалификации к спринту. В какой-то момент во второй сессии я даже оказался за пределами десятки, а в следующей попытке стал вторым, хотя оба этих круга проехал примерно одинаково. Это показывает, насколько минимальные сегодня отрывы.

Думаю, пятое место – справедливый результат. Я вполне доволен своим кругом в финале, и у меня неплохая стартовая позиция. К квалификации к спринту всегда трудно подготовиться, поскольку в нашем распоряжении только одна часовая тренировка, так что мы можем быть довольны нашими усилиями.

Посмотрим, как будут развиваться события в спринте и квалификации. Для меня стали сюрпризом проблемы McLaren в финале, но благодаря этому в первой пятёрке квалифицировались четыре разные команды. У меня определённо есть шанс отыграть несколько позиций в спринте – надеюсь, всё получится».

Кими Антонелли (7-й): «Я был доволен машиной на протяжении всей квалификации к спринту. Мой круг во второй части получился особенно быстрым, и я надеялся прибавить ещё больше в финале.

На составе Soft у меня возникли проблемы на первом секторе – шины были слишком холодными из-за того, что мне не удалось как следует прогреть их на круге выезда из боксов. Но плюс в том, что эта квалификация прошла лучше, чем в Мельбурне, и я продолжаю учиться.

Посмотрим, что удастся сделать завтра. При старте с седьмого места предстоит поработать, но сегодня я чувствовал себя комфортно и уверенно в машине. Мой темп на шинах Medium оказался особенно хорош, и я надеюсь, что в оставшиеся дни уик-энда буду быстр на всех составах».

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