НХЛ. Солнечный штат представил логотип игры на открытом воздухе

Во Флориде впервые состоится игра НХЛ на футбольном стадионе

Национальная хоккейная лига, «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» представили логотип серии игр NHL Stadium Series 2026 года, – сообщает официальный сайт НХЛ.

1 февраля 2026 года «Лайтнинг» встретятся с «Брюинз» на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе. Этот матч станет первым в истории лиги матчем на открытом воздухе на футбольном стадионе в штате Флорида.

Стадионная серия NHL Stadium Series 2026 станет второй из двух игр на открытом воздухе, проводимых штатом Флорида. Прежде чем «Лайтнинг» встретятся с «Брюинз», обладатель Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» на бейсбольном стадионе «Лоанд Депо Парк» в Майами 2 января 2026 года. Эти два матча на открытом воздухе отметят взрывной рост хоккея во Флориде за последние три десятилетия.

С момента расширения НХЛ во Флориду, «Пантерс» или «Лайтнинг» участвовали в каждой из последних шести финальных серий Кубка Стэнли.

Последние игры стадионной серии НХЛ прошли на стадионе «Огайо» в Коламбусе, штат Огайо (2025) и на стадионе «Мет Лайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (2024). Первый матч серии NHL Stadium Series состоялся в 2014 году на стадионе «Доджер» в Лос-Анджелесе в рамках программы по проведению игр на открытом воздухе в уникальных, нетрадиционных местах. На сегодняшний день более 2,24 миллиона болельщиков посетили 43 матча регулярного сезона НХЛ на открытом воздухе.

sport.ua