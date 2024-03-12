Динамо на заснеженном поле одолело Зорю в матче 21 тура УПЛ

Дмитрий Ларин, Украинская правда

В матче 21-го тура Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо праздновало домашнюю победу над Зарей. Игра завершилась со счетом 2:0.

На 30 минуте Ванат после передачи Овчаренко открыл счет, воспользовавшись неудачным выходом вратаря соперника Сапутина.

Во втором тайме игры Ванат мог оформить дубль, но его удар заблокировал Ндур. Впоследствии вратарь луганской команды Сапутин потянул хороший удар Караваева. /03/365b87ee1fb185d1be0efaa4911f16f1.jpg» alt=»Динамо на заснеженном поле одолело Зарю в матче 21 тура УПЛ» />

А на 85-й минуте киевляне удвоили счет: по передаче Андриевского отличился Попов. Защитник Динамо забитым голом отметил рождение своего ребёнка. 19a278df887dcc373bba0d37b2a0a431.jpg» alt=»Динамо на заснеженном поле одолело Зарю в матче 21 тура УПЛ» />

Отметим, что Заря играла экспериментальным составом, которому было нелегко противостоять киевлянам. Ранее сообщалось, что игроки Зари бойкотировали одну из тренировок и могли не выйти на матч с Динамо из-за невыплаты зарплат и бонусов.

По потерянным очкам Динамо отстает от Шахтера на два. Заря остается на 12 месте, имея 19 баллов.

В следующем туре УПЛ, 29 марта, Заря сыграет с харьковским Металлистом 1925 года. Киевское Динамо 31 марта встретится с полтавской Ворсклой.

Чемпионат Украины — УПЛ 21 тур, 12 марта

Динамо — Заря 2:0 (1:0)

Голы : 1:0 — 30 Ванат, 2:0 — 85 Попов

Динамо: Бущан — Овчаренко, Попов, Михавко, Тимчик (Караваев, 46), Бражко, Шапаренко (Андриевский, 82), Шепелев, Кабаев (Диалло, 89), Волошин, Ванат.

Заря: Сапутин — Капустян, Джордан, Токарь, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мичин, Долбнев (Байрук, 90+1), Ндур (Гильерме) , 80)

Предупреждение: Шепелев (52), Шапаренко (82)

В прошлом туре УПЛ Динамо на последних секундах упустило победу над Вересом (1:1), а Заря переиграла ;Минай (2:0).

Фото: Дмитрий Ларин, Украинская правда

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