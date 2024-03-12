Новак Джокович — после поражения от «лаки лузера» в Индиан-Уэллс: «В этом году у меня пока ни одного титула и это не то, к чему я привык»

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свое поражение от «лаки лузера» Луки Нарди в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс

— Сегодня было немного ветрено. Абсолютно противоположные условия тем, что были у меня на тренировках в эти дни, и в первом матче, но все же это не оправдание. Я должен был сыграть намного лучше. Но опять же, надо отдать ему должное за то, что он справился. Особенно в третьем сете Нарди показал великолепный теннис. Я не знал о нем много, но я наблюдал за его игрой, и я знал, что он играет качественно с задней линии, особенно с форхенда. Хорошо двигается. Очень талантливый. Он попал в основную сетку как «lucky loser», поэтому ему действительно нечего было терять и он играл хорошо. Он заслужил победу.

Я был больше удивлен своим уровнем. Мой уровень был очень, очень плохой. Вот так, понимаете. Эти две вещи сочетаются. У него отличный день, а у меня очень плохой день. В итоге отрицательный результат для меня. Я помог ему хорошо сыграть, а себе совсем не помог. Я совершил несколько действительно ужасных невынужденных ошибок. Просто играл в защите. А он вышел и использовал время, которое у него было. Он играл более свободно и более агрессивно, чем я, и рисковал, и этого брейка при счете 3-2 в третьем сете было достаточно.

В этом году у меня пока ни одного титула и это не то, к чему я привык. Большую часть своей карьеры я начинал сезон с победы на турнире Большого Шлема или, знаете, в Дубае, или на любом другом турнире. Это нормально. Знаете, это часть спорта. Надо просто принять это. Где-то ты выигрываешь, где-то проигрываешь. Надеюсь, я выиграю еще несколько турниров и не остановлюсь на достигнутом. Думаю, каждый трофей, который в конце концов появится на моем пути, будет замечательным (улыбается), очевидно, чтобы немного разорвать негативный цикл, который у меня был в течение последних трех-четырех турниров, где я не был близок к своему лучшему результату.

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