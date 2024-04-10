Реал Мадрид — Манчестер Сити 3:3: обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский Реал и Манчестер Сити расписали ничью в матче-триллере четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/24.

Поединок завершился со счетом 3:3.

В начале встречи команды выдали чрезвычайно активные 15 минут. Счет уже на 2-й минуте открыл Манчестер Сити. «Городяне» забили курьезный гол со штрафного, воспользовавшись ошибкой украинца Андрея Лунина.

Хозяева не стали медлить и сумели быстро выйти вперед в поединке. На 12-й минуте автогол Рубена Диаша сравнял счет, а через 2 минуты Родриго вывел «сливочных» вперед.

Арсенал с Зинченко спас ничью против Баварии в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов

Дальше команды успокоились, однако во втором тайме голевая феерия продолжилась. На 66 минуте Фил Фоден суперголом счет сравнял. Через 5 минут Йошко Гвардиол не менее зрелищным ударом вывел действующих победителей турнира вперед.

Последнее слово в матче все же осталось за Реалом. Федерико Вальверде сравнял счет на 79 минуте.

Видео

<iframe width="100%" height="350" src="https://www.youtube.com/embed/4-nl8fNrdsk?si=0pPWgeEWm2tWkRmr" title="YouTube проигрыватель" frameborder="0" allow= "accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" Лига чемпионов по футболу 1/4 финала, первый матч 9 апреля

Реал Мадрид — Манчестер Сити 3:3 (2:1)

Голлы: 0:1 — 2 Силва, 1:1 — 12 Диаш (аг), 2:1 — 14 Родриго, 2:2 — 66 Фоден, 2:3 — 71 Гвардиол, 3:3 — 79 Вальверде

Реал: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Кроос (Модрич 46), Камавинга, Тчуамэни, Беллингем, Вальверде, Родриго( Диас 72), Винисиус Жуниор( Хоселу 86).

Манчестер Сити: Ортега, Рубен Диаш, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Ковачич М., Грилиш, Родри, Силва Б., Фоден(Альварес 87), Холанд.

Предупреждение: Тчуамэни 1, Карвахаль 81 — Аканджи 37, Силва 88.

Судьба путевки в полуфинал решится через неделю, 17 апреля, в ответном матче на «Этихаде».

Отметим, в параллельном матче 1/8 финала Арсенал и Бавария тоже расписали результативную ничью.

champion.com.ua