Лига 1. Тулуза – Ренн 2:1. Математически гарантировали выживание

Лига 1. 32-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Ренн 2:1

Голы: Гбоо 28, Деннум 82 – Калимуэндо 65

Благодаря 10-й победе в сезоне "Тулуза" гарантировала себе место в элите на следующий год. Долгих 7 туров болельщики "фиолетовых" ждали юбилейной победы, и наконец дождались в игре с окрепшим в последние месяцы "Ренном". Теперь эти двое – соседи в турнирной таблице, и разделяет их лишь один гол. И оба теперь со спокойной душой могут доигрывать кампанию, о которой ни одной из сторон вспоминать не захочется.

Сегодня был редкий вечер, когда "Тулузе" повезло. Команде Карлеса Мартинеса весь сезон хронически не фартило. Частично андерперфоманс можно объяснить слабым уровнем исполнителей, но в европейских топ-лигах никто так не недобирал, как они. Шестые по ожидаемым очкам и седьмые с конца в реальности. Или -16 очков относительно качества игры. По масштабу фарта/нефарта – это на уровне "Ноттингем Форест", только в обратную сторону.

И тем приятнее, что они точно остаются. И что продолжают доверять главному тренеру. Хотя современный подъем "Тулузы" во многом связан с их фанатичной вере в дату. Потому от них бы последними стоило бы ждать эмоциональных увольнений.

Возвращаясь к сегодняшней игре, где-то повезло с тем, что "Ренн" только неделю назад выполнил идентичную задачу по спасению, и потому выглядел несколько расслабленней обычного. Первый тайм был абсолютно равный, хоть хозяева и наиграли на маленький плюсик. Регулярно проходили персональный прессинг соперника за счет забросов за последнюю линию в исполнении то Сидибе, то голкипера Реста.

В итоге именно Рест отдаст Деннуму на победный в самой концовке. Хотя такой удар, с которого залетел решающий, у "Тулузы" не залетал где-то с месяц. А до того Гбоо со второго момента в игре таки заковырял гол, а Калимуэндо с лавки забил свой очередной мяч после фирменной комбинации с Трюффером. 2:1. "Тулуза" остается с нами.

Тулуза: Рест – Канво, Крессуэлл, Сидибе – Каманси (Зайц, 77), Сьерро, Кассерес, Деннум – Кинг, Гбоо (Акдаг, 87) – Магри (Мессали, 73)

Ренн: Самба – Брассье, Руо, Ву (Калимуэндо, 58) – Трюффер, Сиссе (Коне, 58), Джеймс (Матусива, 67), Ассиньон (Гомес, 90+2) – Олаигбе (Аль-Тамари, 67), Меите, Блас

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