Шахтер – Ильвес. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий первого поединка 1-го раунда квалификации второго по значимости клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и финским "Ильвесом".

"Ильвес" – команда из Тампере. Забегая наперед, скажем, что ответный матч с "горняками" финская команда проведет на своем домашнем стадионе "Таммела", который вмещает 5 050 зрителей. На этой же неделе соперники встретятся в Любляне на арене "Стожице". Естественно, коллектив Турана обязан преодолеть финский барьер. Решит ли "Шахтер" все вопросы в первой части дуэли? Кому доверится Арда? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 10 июля – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

www.ua-football.com