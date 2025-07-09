“Уверен, что смогу её обыграть”. Ник Кириос и Арина Соболенко планируют провести поединок в этом сезоне

Экс-13-я ракетка мира австралиец Ник Кириос, почти не выступающий в этом сезоне из-за травм, в интервью talkSPORT рассказал о планах провести показательный матч против первой ракетки мира Арины Соболенко.



“Мы с Соболенко обсуждаем идею сыграть “Битву полов” ближе к концу года в Гонконге. Матч пройдёт на корте чуть меньшего размера, и у меня будет только одна подача”, – рассказал Кириос. “Это будет в рамках UTS [выставочная лига Патрика Муратоглу] – турнира, который, как мне кажется, отражает современный теннис, каким он должен быть”.

“Честно говоря, я немного нервничаю. Соболенко сейчас на пике формы, а я… у меня уже деревянные ноги”, – пошутил австралиец. – “Но я всё равно уверен, что смогу её обыграть. Думаю, у меня ещё есть достаточно вариативности и таланта, чтобы взять верх”.

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