В 2018-м Вольфф ударил Райкконена, защищая Расселла

В интервью ORF руководитель команды Mercedes Тото Вольфф вспомнил любопытную историю, произошедшую на церемонии FIA Gala в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Кими Райкконен тогда закончил сезон Формулы 1 в тройке лучших и приехал на церемонию награждения по итогам сезона, проходившую в России.

Церемония проходила вечером и финский гонщик Ferrari был нетрезв. За кулисами он оскорбил Джорджа Расселла, который в том году стал чемпионом Формулы 2. Защищая своего молодого гонщика, Вольфф взял дело в свои руки.

Тото Вольфф: «Ситуация была довольно неловкой, но так и было. Я вырос в суровой среде, где иногда приходилось себя защищать.

Мы были в Санкт-Петербурге на церемонии награждения, и гонщик Формулы 1 оскорбил Джорджа, хотя он выиграл Формулу 2. Мне пришлось дать ему пощёчину, и на этом всё закончилось.

Я всегда забочусь о тех, кто меня окружает, и готов отдать всё ради своей семьи и своей команды. Я всегда готов защитить их, если понадобится. И наоборот, мне самому точно так же нужна поддержка моей команды».

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