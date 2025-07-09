Джозеф ПАРКЕР: «Зачем Дюбуа это сделал? В этом нет никакого смысла»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Джозеф Паркер вспомнил срыв поединка против Даниеля Дюбуа в феврале 2025 года.

«Думаю, вы не можете сомневаться в том, что Дюбуа снялся по другим причинам. Он чувствовал себя не лучшим образом и отказался от боя.

Я имею в виду, вам просто нужно поверить ему на слово, понимаете. Думаю, что специально Дюбуа этого не сделал, в этом нет никакого смысла», – сказал Паркер.

Ранее звезда бокса Джозеф Паркер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хэвивейт – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

sport.ua