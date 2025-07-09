КЧМ. Флуминенсе – Челси 0:2. Победа на классе одного игрока

4

Клубный Чемпионат Мира. Полуфинал

Нью-Джерси. "МетЛайф Стэдиум"

"Флуминенсе" – "Челси" 0:2

Голы: Жоао Педро 18, 56

"Флуминенсе": Фабио, Игнасио, Тьяго Силва, Тьяго Сантос (Кено 54), Гуга, Ф. Берналь (Лима 70), Эркулес (Каноббио 70), Нонато (Сотелдо 66), Рене, Ариас, Кано (Эвералдо 54)

"Челси": Р. Санчес, Густо (Джеймс 68), Чалоба, Адарабиойо, Кукурелья, Кайседо, Э. Фернандес (Андрей Сантос 86), Педру Нету (Мадуэке 68), Палмер, Нкунку (Дьюсбери-Холл 86), Жоао Педро (Джексон 60)

Предупреждения: Нонато 59, Сотелдо 72 – Р. Санчес 73

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

После окончательного определения четвертьфиналистов Клубного Чемпионата Мира многим подумалось, что путь "Челси" в финал турнира открыт. Ведь даже соперников из Европы не осталось. А оппонентом в полуфинале выступала команда, которую не ожидали увидеть в этом раунде, которую считали слабейшей из четырех бразильских участников турнира, уж точно – беднейшей. Что она сама признавала. "Флуминенсе" сумел выбить миланский "Интер" и "Аль-Хиляль", но на этом его подвиги завершились.

Лучшие матчи "Флу" на турнире состоялись как раз против европейцев – "Боруссии" Дортмунд, "Интера". Когда не нужно было доминировать, владеть мячом. Здесь подопечные Ренато Гаушо также не собирались такое делать. И вроде бы игра шла без ворот, погрязла в стыках, вроде бы удалось не пропустить быстрый гол. Но все же "Челси" забил. Жоао Педро, новичок, подписанный прямо к этому турниру, бывший игрок "Флуминенсе", подхватил отскок и без помех блестяще закрутил с угла штрафной в дальний угол.

Далее опасных атак и моментов по-прежнему не хватало. Тем не менее, "Флуминенсе" был обязан забивать, когда Эркулес обыгрался с Кано и выскочил на вратаря. Удалось пробить мимо него, но Кукурелья вытащил с линии ворот. Также бразильцы получили право пробивать пенальти за игру рукой Чалобы. Но ВАР позвал арбитра, и тот отменил свое решение. Сомнительный эпизод. Рука Чалобы была опущена, не двигалась, но не была прижата к телу, да и прервала полет мяча в центр штрафной к сопернику.

До конца тайма "Челси" создал несколько опасных атак (Фабио отбил удар головой Густо). Создал и в начале второго с неплохими, но неточными ударами издали Кайседо и Фернандеса. Гаушо решил произвести две замены, в том числе игрока атаки вместо центрального защитника. Одна из замен – Эвералдо – сразу же пробила на входе в штрафную, и Санчес накрыл мяч лишь со второй попытки. Но сразу же контратака, пас на ход Фернандеса, Жоао Педро врывается в штрафную и мощно бьет от перекладины.

На этом судьба матча была решена. "Флуминенсе" кое-что пытался, но в позиционной атаке он не силен. "Челси" довольно опасно контратаковал, но до опасных ударов не доводил. Однажды довел – Нкунку пробил мимо вратаря – но тогда Тьяго Силва выбил с линии ворот.

"Флуминенсе" провел замечательный для себя турнир, чувствует, что добился чего-то исторического, его болельщики в экстазе, вся Бразилия его хвалит. Но в итоге не хватило качества. Возможно – качества всего лишь одного игрока, еще и своего бывшего, голы не праздновавшего. А "Челси"? Нельзя сказать, что он играет особо ярко, особо впечатляюще. Но выглядит очень собранно, очень солидно под твердой рукой Энцо Марески. И на этом фундаменте сегодня нашел яркие индивидуальные моменты.

www.ua-football.com