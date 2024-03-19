В Red Bull прошли переговоры о «перемирии»

Кристиан Хорнер, Хельмут Марко и Йос Ферстаппен перед Гран При Австралии сели за стол переговоров, в которых также участвовали представители руководства Red Bull. Как пишет британская пресса, все стороны пытаются найти некий выход из создавшейся ситуации и добиться хотя бы её временного урегулирования.

Пока это первая реальная попытка достичь перемирия, поскольку все согласны в одном: политические и прочие разногласия, не имеющие отношения к спорту, не должны сказываться на работе команды Формулы 1.

Также сообщается, что Хорнеру удалось переубедить руководство австрийской компании, и якобы теперь Оливер Минтцлафф, отвечающий за её спортивные программы, и коммерческий директор Франц Ватцлавик на его стороне. А таиландские акционеры, которым принадлежит контрольный пакет акций Red Bull, изначально поддерживали Хорнера.

Впрочем, даже если на данном этапе и удастся добиться чего-то вроде перемирия, ещё не факт, что оно долго продержится, если Макс Ферстаппен будет склоняться к уходу из команды, на что он уже намекал.

Ожидается, что в Мельбурне Хорнер, как обычно, будет на пит-уолл Red Bull Racing и вместе со всеми постарается развить успех после двух первых этапов сезона, в которых Ферстаппен и Серхио Перес обеспечили команде победные дубли.

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