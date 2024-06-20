Элбон: В Барселоне мы проехали миллион кругов

В прошлом году уик-энд в Барселоне неудачно сложился для Williams, но в команде надеются на большее с FW46…

Алекс Элбон: «Серия из трёх Гран При подряд начинается в Барселоне. На этой трассе мы с юных лет проехали миллион кругов, но сочетание медленных и скоростных поворотов до сих пор доставляет удовольствие.

Очевидно, что в прошлый уик-энд наш результат оставлял желать лучшего, но посмотрим, как всё сложится на этот раз. Прогноз обещает стабильную погоду, FW46 более универсальна, чем прошлогодняя машина – интересно, что в итоге получится».

Логан Сарджент: «Возвращаясь к европейской части сезона, я с нетерпением жду гонки на хорошо знакомой трассе в Барселоне. Интересная конфигурация, высокий износ шин – интересно, как сложится гонка. Я надеюсь на позитивный уик-энд в Испании».

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