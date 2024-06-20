Сборные Украины U14 сыграют в квалификации Летнего Кубка Европы: известны составы

Сборные Украины в возрасте до 14 лет сыграют в квалификации Летнего Кубка Европы

Матчи квалификации пройдут с 30 июня по 2 июля.

Сборная Украины юношей U14 попала в квалификационную группу B, вместе с командами Финляндии, Греции, Черногории, Италии, Румынии, Сербии и Швеции. Игры этой группы пройдут в городе Сучава (Румыния).

Состав сборной Украины:

Юрий Осыка (№122*)

Герман Кравченко (№244)

Григорий Богодистый (№284)

Капитан: Егор Григоренко

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Сборная Украины девушек U14 сыграет в квалификационной группе С, вместе с командами Боснии и Герцеговины, Финляндии, Эстонии, Германии, Нидерландов и Норвегии. Игры этой группы состоятся в Бремене (Германия).

Состав сборной Украины:

Полина Скляр (№13)

София Белинская (№18)

Дарья Билык (№20)

Капитан: Ольга Белинская

*рейтинг Tennis Europe на 18 июня 2024 года

В прошлом году украинские команды в этой возрастной категории не смогли преодолеть отборочный раунд Летнего Кубка Европы.

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